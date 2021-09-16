63 спортсмена обвинены ВАДА из-за перепроверки данных Московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обвинило 63 спортсменов в нарушении антидопинговых правил по итогам перепроверки данных Московской лаборатории, сообщается в релизе ВАДА.

Санкции уже наложены на 30 спортсменов, ещё 33 атлета обвиняются в нарушении антидопинговых правил.

В ноябре 2015 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено полноправного статуса. В январе 2019 года ВАДА сообщило, что эксперты агентства успешно получили данные из базы Московской антидопинговой лаборатории. Позже Россию обвинили в манипулировании данными базы. Из-за этих манипуляций в декабре 2019 года РУСАДА было признано не соответствующим антидопинговому кодексу.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря 2020 года опубликовал решение по спору между ВАДА и РУСАДА. Согласно решению, российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под национальным флагом России до 16 декабря 2022 года.