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Владимир Путин поздравил сборную России с победой на шахматной онлайн-олимпиаде

Владимир Путин поздравил сборную России с победой на шахматной онлайн-олимпиаде
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Президент России Владимир Путин поздравил сборную России по шахматам с победой на онлайн-олимпиаде ФИДЕ.

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с блестящим выступлением на онлайн-олимпиаде Международной федерации шахмат 2021 года.

Российская сборная уже второй раз выигрывает этот авторитетный, престижный турнир. Вы продолжили триумфальные традиции отечественной шахматной школы, подтвердили высокий уровень мастерства её воспитанников, на деле доказали, что вам под силу самые сложные и амбициозные спортивные вызовы. Молодцы! Желаю новых успехов и всего самого доброго», — приводит текст поздравительной телеграммы Путина официальный сайт ФШР.

В решающей встрече россияне оказались сильнее команды США. Обе матчевые встречи в рамках финала национальная команда выиграла со счётом 3,5 — 2,5.

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