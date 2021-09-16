«Нечестная игра со стороны судей». Яна Батыршина — об итогах турнира «художниц» на ОИ-2020

Серебряный призёр Олимпийских игр по художественной гимнастике Яна Батыршина высказалась о реакции Болгарской федерации художественной гимнастики на критику судейства соревнований на Олимпийских играх — 2020 в Токио.
Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что в командном многоборье судьи занизили оценку сборной России на два балла. В ответ генсек Болгарской федерации Росина Атанасова назвала критику судейства «отсутствием принципов честной игры».
«В том то и дело, что это была нечестная игра. Только со стороны судей. То, что наша федерация продолжает бороться за своих спортсменок и настаивает на независимом судействе, раскрытии протоколов олимпийских соревнований — это здорово. Насколько я знаю, возможен вариант с подачей заявления в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы там как-либо опротестовать итоги Игр.
Понятно, что та же Болгария будет говорить, что все было честно. В этом нет ничего сверхъестественного — это наши основные соперницы, им не выгоден шум вокруг итоговых результатов», — приводит слова Батыршиной «Газета.Ru».
В финале командного многоборья болгарские гимнастки получили 44,550 балла и завоевали золото Игр. Российская сборная (44,200) заняла второе место.
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