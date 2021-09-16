Журова: в вопросах борьбы с допингом к России не то отношение, что к остальным странам

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова высказала мнение о возможности спорта вне политики.
«Конечно же, когда очередные международные соревнования проходят со скандалом, то мы всякий раз понимаем, что тут не без определённого лукавства. Но иногда мы и сами пытаемся что-то политизировать, и это тоже неправильно. В день волейбольного матча на первенство Европы между Россией и Украиной мне звонили многие журналисты с разными вопросами на сей счёт. Когда это волейболу на ранней стадии, 1/8 финала, уделялось столь повышенное внимание?! А тут такой резонанс! Даже сами журналисты политизировали ситуацию, придумывая то, чего не было.
Но вообще, конечно, иногда политика реально вмешивается. Мы же видим, что в вопросах борьбы с допингом к нам не то отношение, что ко всем остальным странам. Например, мне неоднократно доводилось встречаться со спортсменами, выступающими за Россию, но живущими и тренирующимися вне нашей страны. Они удивлены, что многие их западные коллеги, выступающие на таком же уровне, вне системы АДАМС. А наши все под этим жесточайшим, по сути, ежесекундным контролем», — приводит слова Журовой «Спорт день за днём».
- 16 сентября 2021
-
20:08
-
19:24
-
18:40
-
16:29
-
15:39
-
15:13
-
15:02
-
13:19
-
13:18
-
12:51
-
12:41
-
12:18
-
11:36
-
11:19
-
10:58
-
09:57
-
08:46
-
08:32
-
08:23
-
00:34
- 15 сентября 2021
-
22:03
-
21:57
-
21:48
-
19:39
-
19:01
-
18:21
-
16:49
-
16:33
-
16:17
-
15:44
-
14:34
-
13:38
-
13:20
-
13:17
-
12:46