Юлия Каплина завоевала серебро на ЧМ по скалолазанию в Москве

Россиянка Юлия Каплина завоевала серебряную медаль чемпионата мира по скалолазанию, который проходит в Москве. Каплина стала второй в лазании на скорость. По итогам финальных соревнований россиянка уступила польке Наталии Калучке. Бронзу завоевала ещё одна польская спортсменка Александра Мирослав. Россиянки Екатерина Баращук и Елизавета Иванова заняли четвёртое и пятое места. Мария Красавина стала 14-й.

У мужчин победу одержал украинец Даниил Болдырев, второе место занял Эрик Кардона из Испании, третье — американец Ноа Братши. Лучший среди россиян стал Вячеслав Деулин, который выбыл на стадии четвертьфинала и занял восьмое место. Арсений Богомолов стал 13-м, Дмитрий Тимофеев – 15-м, Александр Шиков – 16-м.