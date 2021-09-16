Юлия Каплина завоевала серебро на ЧМ по скалолазанию в Москве
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Россиянка Юлия Каплина завоевала серебряную медаль чемпионата мира по скалолазанию, который проходит в Москве. Каплина стала второй в лазании на скорость. По итогам финальных соревнований россиянка уступила польке Наталии Калучке. Бронзу завоевала ещё одна польская спортсменка Александра Мирослав. Россиянки Екатерина Баращук и Елизавета Иванова заняли четвёртое и пятое места. Мария Красавина стала 14-й.
У мужчин победу одержал украинец Даниил Болдырев, второе место занял Эрик Кардона из Испании, третье — американец Ноа Братши. Лучший среди россиян стал Вячеслав Деулин, который выбыл на стадии четвертьфинала и занял восьмое место. Арсений Богомолов стал 13-м, Дмитрий Тимофеев – 15-м, Александр Шиков – 16-м.
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