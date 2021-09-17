Симона Байлз опубликовала пост, посвящённый слушаниям по делу скандального врача Нассара
Поделиться
Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, американка Симона Байлз опубликовала пост, посвящённый слушаниям в Сенате США о допущенных нарушениях во время расследования скандального дела бывшего врача сборной Ларри Нассара. Во время своего выступления спортсменка не сумела сдержать эмоций и расплакалась.
Симона опубликовала фото из Сената. На снимке она запечатлена с ещё одной гимнасткой Маккайлой Марони.
«Нелегко, но мы надеемся справиться с этим», — написала Байлз.
Пост доступен в «инстаграме» Симоны Байлз
Нассар получил более 200 лет тюрьмы за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних спортсменок, которое происходило под видом медицинских процедур. Байлз была одной из многочисленных жертв врача.
Комментарии
- 17 сентября 2021
-
09:00
-
08:15
- 16 сентября 2021
-
23:21
-
22:54
-
22:38
-
20:08
-
19:24
-
18:40
-
16:29
-
15:39
-
15:13
-
15:02
-
13:19
-
13:18
-
12:51
-
12:41
-
12:18
-
11:36
-
11:19
-
10:58
-
09:57
-
08:46
-
08:32
-
08:23
-
00:34
- 15 сентября 2021
-
22:03
-
21:57
-
21:48
-
19:39
-
19:01
-
18:21
-
16:49
-
16:33
-
16:17
-
15:44
Партнерский контент