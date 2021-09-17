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Симона Байлз опубликовала пост, посвящённый слушаниям по делу скандального врача Нассара

Симона Байлз опубликовала пост, посвящённый слушаниям по делу скандального врача Нассара
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, американка Симона Байлз опубликовала пост, посвящённый слушаниям в Сенате США о допущенных нарушениях во время расследования скандального дела бывшего врача сборной Ларри Нассара. Во время своего выступления спортсменка не сумела сдержать эмоций и расплакалась.

Симона опубликовала фото из Сената. На снимке она запечатлена с ещё одной гимнасткой Маккайлой Марони.

«Нелегко, но мы надеемся справиться с этим», — написала Байлз.

Пост доступен в «инстаграме» Симоны Байлз

Нассар получил более 200 лет тюрьмы за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних спортсменок, которое происходило под видом медицинских процедур. Байлз была одной из многочисленных жертв врача.

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