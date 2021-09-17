Президент Международной федерации гандбола обратился с письмом к главе ФГР Шишкарёву

Президент Международной федерации гандбола Хассан Мустафа обратился с письмом к главе Федерации гандбола России Сергею Шишкарёву по поводу своего участия в форуме в Казани.
«Я еще раз хотел бы выразить свою искреннюю благодарность за Ваше приглашение на международный форум „Россия – спортивная держава“. В форуме приняли участие множество высокопоставленных гостей со всего мира, он был потрясающе организован и прошёл в плодотворной обстановке. Я непременно поделюсь некоторыми идеями, возникшими в ходе дискуссий, со своими коллегами с целью дальнейшего развития нашего вида спорта в мире.
Я также хотел бы искренне поблагодарить Вас за совместную встречу с министром спорта Российской Федерации Олегом Матыциным и президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым на полях форума. Было очень приятно услышать о продолжающемся развитии гандбола в России. Я с нетерпением ожидаю дальнейшего плодотворного сотрудничества между нашими организациями», — приводит текст письма Мустафы официальный сайт ФГР.
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