Президент Международной федерации гандбола обратился с письмом к главе ФГР Шишкарёву

Президент Международной федерации гандбола Хассан Мустафа обратился с письмом к главе Федерации гандбола России Сергею Шишкарёву по поводу своего участия в форуме в Казани.

«Я еще раз хотел бы выразить свою искреннюю благодарность за Ваше приглашение на международный форум „Россия – спортивная держава“. В форуме приняли участие множество высокопоставленных гостей со всего мира, он был потрясающе организован и прошёл в плодотворной обстановке. Я непременно поделюсь некоторыми идеями, возникшими в ходе дискуссий, со своими коллегами с целью дальнейшего развития нашего вида спорта в мире.

Я также хотел бы искренне поблагодарить Вас за совместную встречу с министром спорта Российской Федерации Олегом Матыциным и президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым на полях форума. Было очень приятно услышать о продолжающемся развитии гандбола в России. Я с нетерпением ожидаю дальнейшего плодотворного сотрудничества между нашими организациями», — приводит текст письма Мустафы официальный сайт ФГР.