«Грузины пострадали от русских». Гаприндашвили подала в суд на создателей «Хода королевы»
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Пятая чемпионка мира по шахматам среди женщин Нона Гаприндашвили подала в суд на компанию Netflix, выпустившую сериал «Ход королевы». Сумма иска — $ 5 млн. Об этом сообщает Hollywood Reporter.
Гаприндашвили не понравилось высказанное в сериале утверждение, что она никогда не садилась играть с мужчинами. По её словам, к 1968 году, о котором идёт речь, она успела провести по крайней мере 59 партий с мужчинами, в том числе с 10 гроссмейстерами.
Также Гаприндашвили не понравилось, что в фильме её назвали русской, несмотря на то что она грузинка.
«Грузины пострадали от русского господства в составе Советского Союза, а затем подверглись запугиванию и вторжению со стороны России», — отмечается, в частности, в иске.
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