FIG официально назвала элемент спортивной гимнастики именем Никиты Нагорного

Международная федерация гимнастики (FIG) официально сообщила, что по итогам сезона элемент программы в спортивной гимнастике назван в честь российского спортсмена Никиты Нагорного.
Чтобы новый элемент был назван именем первого исполнителя, он должен быть показан на турнире не ниже континентального уровня. Дополнительное условие – минимальное количество ошибок. Нагорный продемонстрировал новый элемент — тройное сальто назад согнувшись — на чемпионате Европы в Базеле. Технический комитет присвоил этому элементу высшую группу сложности I. В мужской спортивной гимнастике столь сложных элементов всего три.
Права на видео принадлежат FIG. Посмотреть видео можно на YouTube-канале FIG Channel.
Олимпийский чемпион в команде Нагорный пытался показать именной элемент и на Играх-2020 в Токио. Никита включил именное сальто в программу вольного упражнения, когда боролся за медали на отдельных снарядах. Однако гимнаст не смог продемонстрировать безошибочного исполнения и остался без наград в этом виде.
Также FIG назвала новые элементы в честь испанца Райдерлея Сапаты, американца Броуди Мэлоуна и француза Самира Аит Саида.
- 17 сентября 2021
-
17:51
-
17:30
-
15:23
-
14:03
-
12:28
-
12:18
-
10:00
-
09:00
-
08:15
- 16 сентября 2021
-
23:21
-
22:54
-
22:38
-
20:08
-
19:24
-
18:40
-
16:29
-
15:39
-
15:13
-
15:02
-
13:19
-
13:18
-
12:51
-
12:41
-
12:18
-
11:36
-
11:19
-
10:58
-
09:57
-
08:46
-
08:32
-
08:23
-
00:34
- 15 сентября 2021
-
22:03
-
21:57
-
21:48