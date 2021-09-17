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FIG официально назвала элемент спортивной гимнастики именем Никиты Нагорного

FIG официально назвала элемент спортивной гимнастики именем Никиты Нагорного
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Международная федерация гимнастики (FIG) официально сообщила, что по итогам сезона элемент программы в спортивной гимнастике назван в честь российского спортсмена Никиты Нагорного.

Чтобы новый элемент был назван именем первого исполнителя, он должен быть показан на турнире не ниже континентального уровня. Дополнительное условие – минимальное количество ошибок. Нагорный продемонстрировал новый элемент — тройное сальто назад согнувшись — на чемпионате Европы в Базеле. Технический комитет присвоил этому элементу высшую группу сложности I. В мужской спортивной гимнастике столь сложных элементов всего три.

Права на видео принадлежат FIG. Посмотреть видео можно на YouTube-канале FIG Channel.

Олимпийский чемпион в команде Нагорный пытался показать именной элемент и на Играх-2020 в Токио. Никита включил именное сальто в программу вольного упражнения, когда боролся за медали на отдельных снарядах. Однако гимнаст не смог продемонстрировать безошибочного исполнения и остался без наград в этом виде.

Также FIG назвала новые элементы в честь испанца Райдерлея Сапаты, американца Броуди Мэлоуна и француза Самира Аит Саида.

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