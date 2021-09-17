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Софья Великая рассказала, как распорядилась машинами, подаренными за олимпийские медали

Софья Великая рассказала, как распорядилась машинами, подаренными за олимпийские медали
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Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая прокомментировала ситуацию, что одна из подаренных российским олимпийцам машин вскоре была выставлена на продажу.

«У всех разные жизненные ситуации. Кому-то нужен автомобиль, а кому-то — квартира. Всё-таки это дорогой подарок. На мой взгляд, призёры вправе сделать с ним всё, что им захочется согласно необходимости.

После Лондона подарили Audi. Обалденная машина — седан. Просто бомба. Но я понимала, что скоро у меня поменяется семейное положение и придётся заносить внутрь коляски и другие вещи. Поэтому поменяла его на более крупный автомобиль. После Рио-де-Жанейро был BMW X6, который поменяла на BMW X5. Не устраивало, что крыша скошенная. Мы же, спортсмены, все высокие, и нам это неудобно. Сейчас нам вручили как раз ключи от BMW X5. Она меня полностью устраивает и подходит. Надпись на капоте «Команда России». Подсветка от Фонда поддержки олимпийцев. Езжу и кайфую. Я горда и хочу, чтобы народ тоже гордился. Может, когда увидят мою машину, вспомнят о наших победах и преодолениях», — приводит слова Великой RT.

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