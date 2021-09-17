Софья Великая рассказала, как распорядилась машинами, подаренными за олимпийские медали

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая прокомментировала ситуацию, что одна из подаренных российским олимпийцам машин вскоре была выставлена на продажу.
«У всех разные жизненные ситуации. Кому-то нужен автомобиль, а кому-то — квартира. Всё-таки это дорогой подарок. На мой взгляд, призёры вправе сделать с ним всё, что им захочется согласно необходимости.
После Лондона подарили Audi. Обалденная машина — седан. Просто бомба. Но я понимала, что скоро у меня поменяется семейное положение и придётся заносить внутрь коляски и другие вещи. Поэтому поменяла его на более крупный автомобиль. После Рио-де-Жанейро был BMW X6, который поменяла на BMW X5. Не устраивало, что крыша скошенная. Мы же, спортсмены, все высокие, и нам это неудобно. Сейчас нам вручили как раз ключи от BMW X5. Она меня полностью устраивает и подходит. Надпись на капоте «Команда России». Подсветка от Фонда поддержки олимпийцев. Езжу и кайфую. Я горда и хочу, чтобы народ тоже гордился. Может, когда увидят мою машину, вспомнят о наших победах и преодолениях», — приводит слова Великой RT.
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