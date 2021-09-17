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Усэйн Болт дал совет отстранённой за каннабис американской звезде

Усэйн Болт дал совет отстранённой за каннабис американской звезде
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Рекордсмен мира на дистанциях 100 и 200 метров знаменитый спринтер из Ямайки Усэйн Болт дал совет американской бегунье Ша'Карри Ричардсон, которая из-за дисквалификации за употребление каннабиса не смогла принять участия в Олимпиаде-2020, что не помешало ей пообещать отомстить победительнице Игр в Токио ямайской спринтерше Элейн Томпсон-Хера.

«Я бы посоветовал Ша'Карри тренироваться усерднее, сосредоточиться на беге и не говорить слишком много. Потому что если ты что-то говоришь, то должен подтверждать это на практике. Многие жители Ямайки были расстроены её словами. Мы очень гордый народ. Но если она говорит о нас, то пусть подтверждает делами. Она точно дала ямайским спринтерам дополнительный стимул к победе», — приводит слова Болта New York Post.

После дисквалификации Ричардсон приняла участие в забеге на 100 м в Юджине, но победа досталась Томпсон, а Ша'Карри заняла последнее место.

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