Никита Нагорный отреагировал на получение ежегодной премии GQ во второй раз подряд

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный прокомментировал получение премии GQ второй год подряд.
На этот раз в объединённой номинации «Спортсмен года / Мужчина года» победителями были названы сразу пять олимпийцев: Альберт Батыргазиев, Максим Храмцов, Владислав Ларин, Евгений Рылов и Никита Нагорный.
«Конечно, я даже представить не мог, что когда-нибудь окажусь на сцене ежегодной премии «GQ Мужчины года» и выиграю, тем более два года подряд. Хочу выразить огромную благодарность GQ за колоссальную поддержку, почтение и внимание к спорту в нашей стране.
Когда я стоял на сцене премии в прошлом году, никто не знал, состоится Олимпиада или нет. Мы не знали, чего ожидать, к чему готовиться, но твёрдо были уверены в том, что нам нужна только победа. Мы выбрали выступать за честь нашей страны при любых обстоятельствах.
Благодарю всех, кто искренне верил, поддерживал и голосовал за нашу команду. Вместе — мы сила!» — написал Нагорный на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Никиты Нагорного в «Инстаграме».
- 17 сентября 2021
-
19:47
-
18:56
-
17:51
-
17:30
-
15:23
-
14:03
-
12:28
-
12:18
-
10:00
-
09:00
-
08:15
- 16 сентября 2021
-
23:21
-
22:54
-
22:38
-
20:08
-
19:24
-
18:40
-
16:29
-
15:39
-
15:13
-
15:02
-
13:19
-
13:18
-
12:51
-
12:41
-
12:18
-
11:36
-
11:19
-
10:58
-
09:57
-
08:46
-
08:32
-
08:23
-
00:34
- 15 сентября 2021
-
22:03