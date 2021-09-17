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Никита Нагорный отреагировал на получение ежегодной премии GQ во второй раз подряд

Никита Нагорный отреагировал на получение ежегодной премии GQ во второй раз подряд
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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный прокомментировал получение премии GQ второй год подряд.

На этот раз в объединённой номинации «Спортсмен года / Мужчина года» победителями были названы сразу пять олимпийцев: Альберт Батыргазиев, Максим Храмцов, Владислав Ларин, Евгений Рылов и Никита Нагорный.

«Конечно, я даже представить не мог, что когда-нибудь окажусь на сцене ежегодной премии «GQ Мужчины года» и выиграю, тем более два года подряд. Хочу выразить огромную благодарность GQ за колоссальную поддержку, почтение и внимание к спорту в нашей стране.

Когда я стоял на сцене премии в прошлом году, никто не знал, состоится Олимпиада или нет. Мы не знали, чего ожидать, к чему готовиться, но твёрдо были уверены в том, что нам нужна только победа. Мы выбрали выступать за честь нашей страны при любых обстоятельствах.

Благодарю всех, кто искренне верил, поддерживал и голосовал за нашу команду. Вместе — мы сила!» — написал Нагорный на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Никиты Нагорного в «Инстаграме».

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