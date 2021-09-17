Карлсен одолел Непомнящего в армагеддоне и выиграл супертурнир в Ставангере

В Ставангере (Норвегия) состоялся заключительный, 10-й тур супертурнира Norway Chess. Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен чёрными фигурами нанёс поражение россиянину Яну Непомнящему в армагеддоне. Партия в классические шахматы между будущими соперниками в матче за мировую шахматную корону завершилась вничью. Аналогичный результат в этой паре был зафиксирован и в первом круге Norway Chess.

Ещё один россиянин Сергей Карякин белым цветом в армагеддоне обыграл норвежца Арьяна Тари. Единственную «чистую» победу в 10-м туре одержал представитель Франции Алиреза Фируджа, взявший верх над венгром Рихардом Раппортом.

Карлсен выиграл турнир в четвёртый раз (третий подряд). На второе место вышел Фируджа. Третьим стал Раппорт.



Напомним, по правилам турнира за победу в основное время начисляется 3 очка. В случае ничьей играется партия армагеддон, где победитель получает 1,5 очка, а проигравший — 1 очко.



Итоговое положение



1. Магнус Карлсен — 19,5.

2. Алиреза Фируджа – 18.

3. Рихард Раппорт — 16,5.

4. Ян Непомнящий – 12.

5. Сергей Карякин — 10.

6. Арьян Тари — 7.