МИД России: на запросы по поводу визы для Ласицкене ответа от американцев мы не получили

Департамент информации и печати Министерства иностранных дел (МИД) России сообщил, что ведомство оказывало поддержку олимпийской чемпионке по прыжкам в высоту Марии Ласицкене в связи со сложностями с получением американской визы.

Ранее спортсменка не смогла поехать на этап Бриллиантовой лиги в Юджин из-за отказа в оформлении американской визы.

«Мы пытались помочь олимпийской чемпионке Марии Ласицкене попасть на этап Бриллиантовой лиги в Юджине в этом году. В этой связи в августе этого года в контактах с посольством США в Москве неоднократно ставили вопрос о необходимости выдачи виз ей и другим российским спортсменам. Однако на все наши соответствующие запросы по этому поводу ответа от американцев мы не получили.

С сожалением вынуждены констатировать, что американская сторона, уже традиционно ссылаясь на «нехватку персонала», продолжает придерживаться своей абсолютно деструктивной практики в вопросах визового оформления, блокируя выдачу неиммиграционных виз в Российской Федерации. Рассматриваем это исключительно как неприемлемую попытку политического шантажа, в том числе для того, чтобы выторговать себе дополнительные односторонние уступки.



Продолжим требовать от американских властей беспристрастного и безусловного допуска всех российских спортсменов на соревнования в США и своевременного оформления им американских виз в России. Пора прекратить вести «нечестную игру», превращая спорт в инструмент сведения политических счетов», — цитирует источник в МИД «Газета.Ru».