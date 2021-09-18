Врач, отправлявший на допинг-тесты «двойников» атлетов, пожизненно дисквалифицирован

Международное агентство по тестированию (ITA) приговорило молдавского врача Дорина Балмуса к пожизненной дисквалификации в связи с нарушениями антидопинговых правил.



Как сообщается на сайте ITA, 8 ноября 2015 года во время допинг-контроля в Кишинёве Балмус представлял трёх спортсменов Федерации тяжёлой атлетики Молдовы: Юрия Булата, Геннадия Дудогло и Артёма Пипу. Однако вместо них тестирование прошли «двойники», что сам Балмус подтвердил в фильме немецкого телеканала ARD, вышедшем в эфир 5 января 2020 года. Ещё одно подтверждение дал анализ ДНК сданных проб, проведённый в рамках расследования Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Позднее у трёх вышеназванных спортсменов были положительные результаты тестов на запрещённые вещества, и они были наказаны как за употребление допинга, так и за подмену проб.

22 июня 2021 года ITA предъявило Балмусу обвинение в нарушении антидопинговых правил, основанное на его признании в фильме ARD. Впоследствии ITA, учитывая характер и тяжесть нарушений, определило Балмусу пожизненный срок дисквалификации.