Мария Ласицкене и её муж расплакались на шоу «Вечерний Ургант»

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене и её муж Владас Ласицкас, который комментировал соревнования с участием супруги, расплакались на шоу «Вечерний Ургант», вспоминая Игры в Токио.
«Мой муж комментировал соревнования для Первого канала. Он смотрел это и должен был ещё комментировать. Я не представляю, как Владас это делал. Не смотрела, но знаю, что там разрыв сердца и разрыв всего. Боюсь опять заплакать. Владас, люблю тебя. Спасибо за поддержку и опору. Когда он встал с комментаторского места после моей победы, я его там увидела. А так мы вообще же там не виделись. Нам нельзя было выходить из Олимпийской деревни», — сказала Ласицкене.
«В этот момент я комментировал какой-то очередной бег. Вот я умер пять раз и пять раз воскрес, справил Пасху на много лет вперёд. Извините за это сравнение, но по-другому не могу это описать. Остальные спокойно смотрели, а для нас это было больше чем история», — уточнил Владас Ласицкас.
«Да что ж такое? Дайте я тоже возьму салфетку. Вы меня растрогали. Это вообще самый трогательный момент. Уже американцы бы сняли об этом два кино!» — присоединился к супругам ведущий Иван Ургант.
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