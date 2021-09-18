Никита Нагорный отреагировал на официальное название нового элемента в его честь

Олимпийский чемпион Никита Нагорный рассказал о своей реакции на то, что Международная федерация гимнастики назвала новый элемент — тройное сальто назад согнувшись — его именем.

Нагорный показал сложнейший элемент на чемпионате Европы – 2021.

«Сложно нереально. Настолько, что я сам не смог его исполнить достойно на Олимпийских играх. Конечно рад, я оставил своё имя в истории спортивной гимнастики, я думаю, надолго. Надеюсь, что в будущем найдутся, так скажем, отчаянные гимнасты, которые смогут выполнять этот элемент, чтобы звучала дальше моя фамилия по телевизору. Чтобы когда я закончил карьеру, я мог смотреть чемпионаты мира, Европы, Олимпийские игры, и слышалась моя фамилия», — приводит слова Нагорного «Звезда».