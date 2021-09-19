Ирина Винер-Усманова назвала причины отзыва из FIG россиянки — участницы скандала с Ашрам

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова высказалась об отзыве кандидатуры россиянки Натальи Кузьминой на пост главы технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) по художественной гимнастике.

«Россия отозвала кандидатуру Натальи Кузьминой на должность главы технического комитета Международной федерации гимнастики. Кузьмина уже 26 лет не работает в России, живет в Японии. Она должна для России тоже сделать что-то хорошее. Особенно — с новой программой. Нам нужно готовить новые кадры, которые будут работать в новом составе, — пусть она попробует подготовить молодых девушек», — приводит слова Винер-Усмановой РБК.

Напомним, на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) израильтянка Линой Ашрам обошла россиянку Дину Аверину несмотря на потерю предмета. Российская сторона оспорила результаты соревнований, в ответ возглавляемый Кузьминой технический комитет FIG заявил, что не нашёл в судействе олимпийского турнира ошибок или признаков предвзятости.