Российские байдарочники Андреева и Штыль стали чемпионами мира в миксте на дистанции 200 м

Российские байдарочники Ирина Андреева и Иван Штыль стали чемпионами мира в миксте на дистанции 200 метров.

Представители России преодолели дистанцию за 39,10 секунды. Второе место заняли Дорота Боровская и Михал Любневский из Польши с отставанием в 0,72 секунды, бронзовые медали завоевали венгры Кинчо Такач и Давид Коришански (+0,79).

Отметим, что микст не является олимпийским видом программы. Чемпионат мира – 2021 проходит в Копенгагене (Дания), сегодня, 19 сентября разыгрываются заключительные комплекты наград.

Всего на текущем ЧМ российские спортсмены завоевали три золотые и четыре бронзовые медали. Они занимают третье место в командном зачете.