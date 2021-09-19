Российские байдарочники Андреева и Штыль стали чемпионами мира в миксте на дистанции 200 м
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Российские байдарочники Ирина Андреева и Иван Штыль стали чемпионами мира в миксте на дистанции 200 метров.
Представители России преодолели дистанцию за 39,10 секунды. Второе место заняли Дорота Боровская и Михал Любневский из Польши с отставанием в 0,72 секунды, бронзовые медали завоевали венгры Кинчо Такач и Давид Коришански (+0,79).
Отметим, что микст не является олимпийским видом программы. Чемпионат мира – 2021 проходит в Копенгагене (Дания), сегодня, 19 сентября разыгрываются заключительные комплекты наград.
Всего на текущем ЧМ российские спортсмены завоевали три золотые и четыре бронзовые медали. Они занимают третье место в командном зачете.
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