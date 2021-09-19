Евгения Канаева может стать главой техкома FIG в 2024 году

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова назвала потенциального претендента на пост главы технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) в 2024 году.
«Мы в Париже подберём кандидатуру в техком, видимо, Канаеву. Она сейчас активно занимается английским языком. Также, возможно, подадим кандидатуру в комиссию спортсменов, кого-нибудь из сестёр Авериных. Может, кто-то ещё у нас появится. Заканчивает Анастасия Близнюк, может, её поставим, если она не пойдёт на четвёртую Олимпиаду. У нас есть хорошие ставленники», — приводит слова Винер-Усмановой «Р-Спорт».
Евгения Канаева — единственная в истории художественной гимнастики двукратная олимпийская чемпионка в многоборье, семнадцатикратная чемпионка мира, многократная чемпионка Европы в отдельных видах многоборья.
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