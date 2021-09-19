Яна Батыршина назвала экс-главу техкома FIG Кузьмину «смелой женщиной»

Серебряный призёр Олимпийских игр, многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина высказалась об отзыве Ириной Винер-Усмановой кандидатуры Натальи Кузьминой на пост главы технического комитета FIG.

Напомним, на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) израильтянка Линой Ашрам обошла россиянку Дину Аверину несмотря на потерю предмета. Российская сторона оспорила результаты соревнований. В ответ возглавляемый Кузьминой технический комитет FIG заявил, что не нашёл в судействе олимпийского турнира ошибок или признаков предвзятости.

«Я всё время думала, что судьи независимые, несмотря на то что они представляют какую-то страну. И что Кузьмина ничего не теряла, если бы она как глава технического комитета могла пересмотреть оценки ещё раз, внимательно. Я была уверена, что хоть она и представляет Россию, но идёт сама по себе и ни от кого не зависит. Но она, конечно, смелая женщина.

Я не знала, что Россия может отозвать её как кандидата, и была уверена, что она сама выдвигает свою кандидатуру на выборы. Но если это делает страна и Кузьмина, понимая ситуацию, не смогла ничего сделать — а, по словам Ирины Винер-Усмановой, не захотела ничего сделать, — для меня это было открытием.

Знать, что твою кандидатуру отзовут, ты потеряешь работу и будешь находиться в России без почестей, уйдёшь на пенсию, имея за плечами такую неприятную историю — это, конечно, очень смелый поступок со стороны Кузьминой. Неоправданно смелый, я бы сказала», — приводит слова Батыршиной «Газета.Ru».