Гандболистки ЦСКА обыграли «Кастамону» в Лиге чемпионов

Гандболистки ЦСКА в первом домашнем матче Лиги чемпионов сезона-2021/2022 нанесли поражение турецкому клубу «Кастамону» со счётом 34:27. Самой результативной в составе армейской команды стала Ана Грос, забившая 10 мячей. Пять раз отличилась Сара Ристовска, по 4 гола на счету Карины Сабировой и Антонины Скоробогатченко.

Для ЦСКА это был первый матч в сезоне Лиги чемпионов. Неделю назад армейский клуб должен был отправиться во Францию, в гости к «Мецу», но организаторы своевременно не согласовали чартер и антиковидный протокол, из-за чего встреча не состоялась.

В третьем туре, 26 сентября, ЦСКА на выезде должен сыграть с венгерским «Дьёром».

Гандбол. Лига чемпионов. Женщины

Группа В. Второй тур

ЦСКА (Россия) — «Кастамону» (Турция) – 34:27 (16:15).