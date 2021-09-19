Гандболистки ЦСКА обыграли «Кастамону» в Лиге чемпионов

Гандболистки ЦСКА в первом домашнем матче Лиги чемпионов сезона-2021/2022 нанесли поражение турецкому клубу «Кастамону» со счётом 34:27. Самой результативной в составе армейской команды стала Ана Грос, забившая 10 мячей. Пять раз отличилась Сара Ристовска, по 4 гола на счету Карины Сабировой и Антонины Скоробогатченко.
Для ЦСКА это был первый матч в сезоне Лиги чемпионов. Неделю назад армейский клуб должен был отправиться во Францию, в гости к «Мецу», но организаторы своевременно не согласовали чартер и антиковидный протокол, из-за чего встреча не состоялась.
В третьем туре, 26 сентября, ЦСКА на выезде должен сыграть с венгерским «Дьёром».
Гандбол. Лига чемпионов. Женщины
Группа В. Второй тур
ЦСКА (Россия) — «Кастамону» (Турция) – 34:27 (16:15).
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