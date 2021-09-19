Кудрявцева: сейчас понимаю, что сделала намного больше, чем хотела маленькая девочка Яна

Серебряный призёр Олимпиады-2016, многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Яна Кудрявцева рассказала о главном правиле, которое вывела для себя по итогам карьеры.

«Каждый раз, когда мы начинаем чем-то заниматься, у нас появляется страх, что мы не достигнем результата. А вдруг у меня не получится, я не смогу, есть другие, кто делает это лучше, чем я. Эти мысли были и в моей голове на разных этапах карьеры.



Но я помню, что в один момент поняла — для каждого человека результатом является разная конечная точка. Сначала для меня было важным выиграть первенство города, потом России, потом чемпионат мира, потом Олимпиада. И сейчас я понимаю, что сделала намного больше, чем хотела та маленькая девочка Яна. И мне в этом на протяжении всей карьеры помогали упорство и вера в свои результаты.



Кто-то гордится собой, когда садится на шпагат. Кто-то, потому что пробежал самую длинную дистанцию в своей жизни. А кто-то, потому что научился кушать ложечкой — и для него это огромный результат.

Победы в жизни бывают разного плана. Для каждого своё. Кто-то достигает их 10 лет, а кто-то может совершить это за месяц.



Часто начинающие гимнастки или другие девушки сравнивают себя со мной и считают, что им нужны годы, чтобы научиться такой же пластике и растяжке. Это не совсем так. Например, если ввести растяжку в ежедневную привычку и делать это регулярно, результат обязательно будет. Он не заставит вас долго ждать. Просто дайте вашему телу время.



Растяжка — это то занятие, где можно быстро достичь действительно больших результатов. Это не про какие-то сложные техники. Если хотите научиться садиться на шпагат — просто начните каждый день пробовать сесть ниже на 1 см, если хотите красивую спину — просто каждый день делайте нужные упражнения на осанку и шею, и результат не заставит себя ждать. Вы увидите другую себя через месяц. Это про женственность, гибкость, пластичность и поддержание своего тела/кожи в здоровом состоянии. Это про уверенность и прилив энергии от каждой тренировки.



И главное правило, которое я для себя вывела по итогам карьеры: не сравнивать себя с кем-то, а сравнивать только с самой собой. Мы соревнуемся только с собой. Нужно просто каждый день быть лучше, чем вчера», — написала Кудрявцева на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Яны Кудрявцевой в «Инстаграме».