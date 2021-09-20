Итальянские волейболисты вернули себе титул чемпионов Европы через 16 лет

Сборная Италии по волейболу стала чемпионом Европы. В финале итальянские волейболисты обыграли соперников из команды Словении со счётом 3:2 (22:25, 25:20, 20:25, 25:20, 15:11).

Самым результативным игроком финального матча стал итальянец Даниэле Лавиа, принесший своей команде 21 очко. 17 баллов набрал его соотечественник Алессандро Микьелетто. У словенцев 16 очков на счету Алена Пайенка.

Италия не играла в решающем матче ЧЕ с 2013 года, а на высшую ступень пьедестала почёта континентального первенства не поднималась 16 лет – с 2005 года. Словения в третий раз (второй подряд) стала серебряным призёром соревнований.

Ранее бронзовые медали во второй раз подряд завоевала сборная Польши, обыгравшая в матче за третье место команду Сербии со счётом 3:0 (25:22, 25:16, 25:22).

Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины

Финал

Словения – Италия – 2:3 (25:22, 20:25, 25:20, 20:25, 11:15).