Кристина Тимановская рассказала о прогнозе врачей по поводу её травмы

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала о ходе восстановления после травмы шеи. Спортсменка получила повреждение на Олимпиаде в Токио.
«Я возвращаюсь к тренировкам. Звучит немного странно, ведь недавно я писала о том, что меня ждёт длительное лечение. Диагноз: надрыв связок шеи. Предварительный прогноз врачей: 2 месяца для полного выздоровления.
Я прохожу реабилитацию и чувствую себя хорошо. Поэтому решила начать работу по укреплению своих мышц и медленно, но верно готовить их к максимальным нагрузкам. Возвращаться к тренировкам после длительного перерыва всегда тяжело. Моя задача делать всё аккуратно и постепенно. Самое сложное — не торопиться.
На данный момент у меня запланированы походы к реабилитологу дважды в неделю и ежедневные домашние тренировки под пристальным присмотром мужа (второго тренера). Бегать и прыгать пока ещё нельзя, поэтому буду работать на велотренажёре, а все упражнения делать только с собственным весом, при этом избегая напряжения в шее. Это значит, что большинство упражнений я буду делать сидя или лёжа.
Решила поделиться с вами этой важной новостью для меня. Я реально уже сильно соскучилась по тренировкам. Но такие ограничения в нагрузках — это новое испытание для меня. Торопись не спеша — видимо мой девиз на ближайший месяц. А потом я вернусь на дорожку», — написала Тимановская.
Пост доступен в «инстаграме» Кристины Тимановской
Спортсменка оказалась в центре скандала на Олимпиаде в Токио, где она должна была выступить в беге на 100 и 200 м. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4х400 м. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции.
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