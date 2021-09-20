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«Ну как вы там зависаете?» Сергей Шубенков полетал на параплане

«Ну как вы там зависаете?» Сергей Шубенков полетал на параплане
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Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами, российский легкоатлет Сергей Шубенков опубликовал новую фотографию на своей странице в «Инстаграме». Спортсмен показал, как полетал на параплане.

«Ну как вы там зависаете?» — подписал он фотографию.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Сергея Шубенкова.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Ты свободен, словно птица в небесах?»
«Ну ничего себе! Мы знаем, Сергей, что вас окрыляет».
«Смотри, чтобы не продуло».

Напомним, Сергею Шубенкову не удалось выступить на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония). Спортсмен почувствовал боль в области ахилла во время разминки, снялся с соревнований и был вынужден покинуть стадион на костылях.

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