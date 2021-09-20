Видео: бурная радость итальянских волейболистов после победы на чемпионате Европы

В «Инстаграме» выложили видео, в котором показано, как сборная Италии по волейболу празднует победу на чемпионате Европы. Видео снято сразу после розыгрыша решающего очка. В финале итальянские волейболисты обыграли соперников из команды Словении со счётом 3:2 (22:25, 25:20, 20:25, 25:20, 15:11).

Права на видео принадлежат CEV. Посмотреть видео можно в официальном «инстаграме» Европейской конфедерации волейбола.

Самым результативным игроком финального матча стал итальянец Даниэле Лавиа, принесший своей команде 21 очко. 17 баллов набрал его соотечественник Алессандро Микьелетто. У словенцев 16 очков на счету Алена Пайенка.

Италия не играла в решающем матче ЧЕ с 2013 года, а на высшую ступень пьедестала почёта континентального первенства не поднималась 16 лет – с 2005 года. Словения в третий раз (второй подряд) стала серебряным призёром соревнований.