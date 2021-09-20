Два российских клуба входят в число лидеров шахматного еврокубка

В Струге состоялся второй тур Кубка европейских клубов по шахматам. В открытом турнире российский клуб «Медный всадник» со счётом 4,5:1,5 победил исландскую команду Skakfelag Selfoss. Команда КПРФ разгромила шведский Stocholms SS — 5:1. После двух туров без потерь идут 10 клубов, включая обе российские команды, сообщает официальный сайт Российской шахматной федерации.



В женском турнире российский клуб «Южный Урал» обыграл «Монте-Карло» со счётом 3:1 и захватил единоличное лидерство с 4 очками. На одно очко отстаёт GRECO – Kyiv Chess Federation.

На минувшей неделе сборная России по шахматам стала победителем элитного дивизиона второй шахматной онлайн-олимпиады. В решающей встрече россияне оказались сильнее команды США. Обе матчевые встречи в рамках финала россияне выиграли со счётом 3,5:2,5.