Людмила Бодниева стала новым главным тренером женской сборной России по гандболу

Исполком Федерации гандбола России утвердил нового главного тренера национальной женской команды. Им стала двукратная чемпионка мира Людмила Бодниева. Она входит в штаб сборной России с июня 2021 года и была одним из помощников Алексея Алексеева на Олимпийских играх в Токио, где россиянки завоевали серебро. Контракт ФГР с Алексеевым истёк 31 августа.



«Нашим приоритетом было назначение перспективного российского специалиста, хорошо знающего европейский гандбол и тенденции развития вида спорта. Людмила Валериевна отвечает этим требованиям. Она долго выступала в Европе, имеет интересный и успешный тренерский опыт. В Токио Бодниева входила в штаб сборной и внесла заметный вклад в наше олимпийское серебро. Кроме того, в этом году она присоединилась к штабу женского ЦСКА, который по итогам сезона стал чемпионом страны. И я особо хочу отметить, что впервые в истории российского гандбола руководить национальной сборной будет женщина», – сказал президент ФГР Сергей Шишкарёв.



Бодниева трижды становилась чемпионом России, по 10 раз выигрывала чемпионат и Кубок Словении, дважды становилась обладателем Суперкубка Европы и доходила до финала Лиги чемпионов.



В составе сборной России Бодниева – двукратный чемпион мира, серебряный и бронзовый призёр чемпионатов Европы, участник Олимпийских игр 2012 года. На позиции линейного Людмила признавалась лучшей на четырех чемпионатах Европы. Аналогичное звание она получила на двух победных для сборной России чемпионатах мира (2001, 2005), а на домашнем чемпионате мира-2005 была признана самым ценным игроком турнира.

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