Tenzor Consulting стал чемпионом Национальной парусной лиги — 2021

Московский экипаж Tenzor Consulting стал победителем сезона-2021 Национальной парусной лиги. Несмотря на прессинг со стороны экипажа Calipso (Туапсе), столичные яхтсмены практически не допускали грубых ошибок и по ходу трёх гоночных дней не финишировали ниже пятого места. Из 15 проведённых гонок Tenzor выиграл больше половины из них – девять, что позволило экипажу Виктора Серёжкина опередить туапсинцев на 5,3 очка. Тройку замкнул московский экипаж ArtTube RUS1 с отставанием от лидеров в 9,1 балла.
«Каждый день заканчивался для нас хорошо – мы шли на лидирующей позиции. Несмотря на то что у нас были определённые неудачи, мы всегда заканчивали на позитиве. Команда сработала идеально. Они справились с давлением с моей стороны, поверили в победу и работали на максимум. Солнце светит, ветер дует, дождя не было, Яхт-клуб Санкт-Петербурга принял прекрасно – всё классно!» — сказал Серёжкин.
Соревнования проходили на протяжении трёх дней. Яхт-клуб Санкт-Петербурга принимал сильнейших яхтсменов из различных регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Туапсе, Грозного, Владивостока, Краснодара, Екатеринбурга, Казани и Таганрога. Всего гоночному комитету удалось провести 32 гонки. Большинство команд приняли участие в 15 стартах.
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