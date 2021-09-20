Украинский волейболист выразил недовольство обещанием крупной премии за победу над Россией
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Волейболист сборной Украины Дмитрий Теременко объяснил, почему, по его мнению, команде зря пообещали премию в 10 млн гривен (около 27 млн рублей) за победу над Россией в матче 1/8 финала чемпионата Европы. В том матче Украина проиграла России (1-3).
«Я считаю, что это было сделано не совсем корректно по отношению к команде. У нас очень много молодых игроков. Мне кажется, это больше стимулировало Россию. Нельзя объявлять такие суммы.
Меня бы, например, страшно мотивировало, если бы кто-то хвастался премией за будущую победу надо мной. Нельзя хвастаться деньгами, пока ты не победил. Громкие лозунги ни к чему хорошему не приводят», — приводит слова Дмитрия Теременко «Комсомольская правда — Украина».
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