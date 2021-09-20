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Российская шпажистка Арина Корнеева перешла в сборную Грузии

Российская шпажистка Арина Корнеева перешла в сборную Грузии
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Федерация фехтования России (ФФР) одобрила переход шпажистки Арины Корнеевой в сборную Грузии. Об этом сообщает пресс-служба ФФР. Отмечается, что россиянка уже получила грузинское гражданство.

25-летняя уроженка Москвы Корнеева является мастером спорта. Спортсменка неоднократно принимала участие во всероссийских и международных соревнованиях. Лучшим результатом Корнеевой является серебро первенства Европы среди кадетов в командных соревнованиях. На данный момент она занимает 39-е место во всероссийском рейтинге фехтования.

Ранее в сборную Грузии перешла российская фигуристка Анастасия Губанова. 18-летняя Губанова – серебряный призёр международных соревнований «Золотой конёк Загреба» 2018 года и серебряный призёр финала юниорского Гран-при 2016 года.

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