Стало известно, с кем сборная России поборется за выход в четвертьфинал ЧМ по мини-футболу

Стал известен соперник сборной России по мини-футболу в 1/8 финала чемпионата мира, который проходит в Литве. Им стала команда Вьетнама.
На групповом этапе российские футболисты разгромили египтян со счётом 9:0, одержали победу над Узбекистаном — 4:2 и обыграли представителей Гватемалы со счётом 4:1. Это позволило подопечным Сергея Скоровича выйти в плей-офф чемпионата мира с первого места в группе В.
Сборная Вьетнама вышла в плей-офф ЧМ с третьего места в группе D. На групповом этапе вьетнамцы набрали 4 очка, потерпев разгромное поражение от Бразилии (1:9), сыграв вничью с Чехией (1:1) и обыграв команду Панамы (3:2).
Действующим чемпионом мира по мини-футболу является команда Аргентины, которая в финале 2016 года в Колумбии обыграла как раз сборную России.
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