Светлана Хоркина возглавила попечительский совет Ассоциации операторов фитнес-индустрии

Двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях, девятикратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы по спортивной гимнастике Светлана Хоркина стала председателем попечительского совета Ассоциации операторов фитнес-индустрии. Совещательный орган будет работать под председательством Хоркиной и генерального директора сети фитнес-клубов Crocus Fitness Владислава Петрова.
В состав попечительского совета войдут директор ФГБУ «Государственный музей спорта», член Общественной палаты Российской Федерации Елена Истягина-Елисеева; многократный чемпион мира по армрестлингу среди любителей и профессионалов Алексей Воевода; экс-игрок сборной России по футболу, бронзовый призёр чемпионата Европы — 2008, заслуженный мастер спорта Дмитрий Сычёв.
Деятельность членов попечительского совета будет направлена на реализацию социально значимых и общественно полезных целей и задач, в числе которых пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни, развитие связей фитнес-индустрии со сферами спорта высших достижений, здравоохранения, рекреации и другими отраслями.
- 21 сентября 2021
-
11:35
-
09:59
-
09:36
-
08:30
- 20 сентября 2021
-
21:11
-
20:46
-
20:35
-
17:58
-
12:13
-
12:03
-
11:50
-
11:43
-
11:37
-
11:13
-
10:20
-
10:15
-
10:04
-
09:00
-
08:45
-
00:20
- 19 сентября 2021
-
23:35
-
21:35
-
20:52
-
19:28
-
18:39
-
17:20
-
16:08
-
15:40
-
15:10
-
14:34
-
14:23
-
11:40
-
00:50
- 18 сентября 2021
-
22:57
-
20:27