Светлана Хоркина возглавила попечительский совет Ассоциации операторов фитнес-индустрии

Двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях, девятикратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы по спортивной гимнастике Светлана Хоркина стала председателем попечительского совета Ассоциации операторов фитнес-индустрии. Совещательный орган будет работать под председательством Хоркиной и генерального директора сети фитнес-клубов Crocus Fitness Владислава Петрова.

В состав попечительского совета войдут директор ФГБУ «Государственный музей спорта», член Общественной палаты Российской Федерации Елена Истягина-Елисеева; многократный чемпион мира по армрестлингу среди любителей и профессионалов Алексей Воевода; экс-игрок сборной России по футболу, бронзовый призёр чемпионата Европы — 2008, заслуженный мастер спорта Дмитрий Сычёв.

Деятельность членов попечительского совета будет направлена на реализацию социально значимых и общественно полезных целей и задач, в числе которых пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни, развитие связей фитнес-индустрии со сферами спорта высших достижений, здравоохранения, рекреации и другими отраслями.