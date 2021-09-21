Матыцин высказался о ситуации со ставками, которые делали российские гандболисты

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что расследование ситуации с гандболистами юношеской сборной России со ставками вскрыло серьёзную проблему, которая негативно влияет на репутацию российского гандбола и спорта в целом.
«Подобные случаи причастности спортсменов к противоправным схемам, манипуляциям, договорным матчам совершенно недопустимы и требуют тщательного разбирательства. Расследование, проведённое комиссией по этике Федерации гандбола России, вскрыло серьёзную проблему, которая негативно влияет на репутацию российского гандбола и спорта в целом.
Попадание в состав национальной сборной России — честь для любого спортсмена. Право представлять Российскую Федерацию на международной арене должны получать лучшие из лучших — и не только в том, что касается физических и игровых качеств, но в первую очередь моральных качеств, соблюдения принципов честной игры. То же самое относится к тренеру, который должен быть примером для своих подопечных, нести ответственность и за спортивные результаты, и за воспитание игроков. Надеюсь, Федерация гандбола России досконально рассмотрит сложившуюся ситуацию и все виновные понесут ответственность за произошедшее», — цитирует Матыцина «РИА Новости».
Напомним, комиссия по этике Федерации гандбола России приняла решение временно отстранить от участия в соревнованиях, организуемых ФГР, восьмерых участников мужской юношеской сборной России по гандболу до 19 лет по подозрению в причастности к противоправным схемам, связанным со ставками на матчи, в которых принимала участие сборная.
Подозрения со стороны ФГР вызвали несколько матчей мужского юношеского чемпионата Европы по гандболу, который прошёл в Хорватии в августе 2021 года. По его итогам сборная России заняла 15-е место среди 16 участников.
Список подозреваемых игроков: Дмитрий Кандыбин, Александр Морозов, Никита Гоголев, Дмитрий Фролов, Даниил Дмитриев, Максим Найдунов, Максим Ермолин, Георгий Кириленко.
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