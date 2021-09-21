Сборная США по санному спорту начнёт готовиться к олимпийскому сезону в Сочи

Сборная США по санному спорту проведёт трёхнедельные сборы перед началом олимпийского сезона на базе в Сочи.

Американские спортсмены должны были отправиться на сбор в Норвегию, но не смогли это сделать из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Сборная США до конца первой недели октября будет тренироваться в центре «Санки», который был построен к Олимпийским играм 2014 года в Сочи.

«Мы хотим, чтобы наши спортсмены освоились со своим снаряжением, протестировали различные технологии и настройки саней. Осень — самое время для этого, потому что после начала Кубка мира у нас будет только пять тренировок в неделю», — приводит Inside The Games слова главного тренера сборной США Роберта Фегга.

Отметим, что первый этап Кубка мира по санному спорту состоится на олимпийской трассе в Пекине с 20 по 21 ноября 2021 года. Второй и третий этапы пройдут в Сочи.