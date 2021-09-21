Скелетон украинских атлетов украсили картой страны с контуром Крыма

20 сентября в Киеве состоялась презентация федерации бобслея и скелетона Украины сезона-2021/2022 года. На ней была представлена форма украинских скелетонистов, на которой изображена карта страны с Крымом.

Как сообщает «Обозреватель», раскраска скелетона украинских атлетов выполнена художниками компании «Тонко Спорт». По словам создателей, после общения со спортсменами в дизайне скелетона и боба были использованы стремление к совершенству и желание ярко представлять Украину на международной арене.

Напомним, летом 2021 года сборная Украины по футболу представила дизайн игрового комплекта формы, в котором футболисты должны были выступить на чемпионате Европы. Он тоже содержал контур территории страны с полуостровом Крым.