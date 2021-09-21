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Четырёхкратная олимпийская чемпионка из Украины объяснила, почему обиделась на свою страну

Четырёхкратная олимпийская чемпионка из Украины объяснила, почему обиделась на свою страну
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка по плаванию, украинка Яна Клочкова призналась, что была сильно обижена после того, как её не пригласили на мероприятия в честь празднования 30-летия независимости страны.

«Спортсмены оказываются ненужными нашей стране. Много людей мне писали и спрашивали, почему меня не пригласили. Я тоже задаю этот вопрос, почему так относятся. У меня нет ответа. Из-за того, что мои родители проживают в Крыму? Я не знаю, не задумывалась. Но, конечно, часто пишут, что я из Крыма, разговариваю на русском, бываю там часто. Там мой сын вместе с родителями и бабушкой проживает. Честно, после этой ситуации с празднованием Дня независимости Украины у меня опускаются руки», – цитирует Клочкову «Обозреватель» со ссылкой на телеканал «1+1».

Пловчиха отметила, что ей было очень приятно получить сообщения поддержки от олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе и депутата Жана Беленюка. Она заявила, что всё равно планирует заниматься спортивной деятельностью на территории Украины.

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