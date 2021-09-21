Четырёхкратная олимпийская чемпионка из Украины объяснила, почему обиделась на свою страну

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по плаванию, украинка Яна Клочкова призналась, что была сильно обижена после того, как её не пригласили на мероприятия в честь празднования 30-летия независимости страны.
«Спортсмены оказываются ненужными нашей стране. Много людей мне писали и спрашивали, почему меня не пригласили. Я тоже задаю этот вопрос, почему так относятся. У меня нет ответа. Из-за того, что мои родители проживают в Крыму? Я не знаю, не задумывалась. Но, конечно, часто пишут, что я из Крыма, разговариваю на русском, бываю там часто. Там мой сын вместе с родителями и бабушкой проживает. Честно, после этой ситуации с празднованием Дня независимости Украины у меня опускаются руки», – цитирует Клочкову «Обозреватель» со ссылкой на телеканал «1+1».
Пловчиха отметила, что ей было очень приятно получить сообщения поддержки от олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе и депутата Жана Беленюка. Она заявила, что всё равно планирует заниматься спортивной деятельностью на территории Украины.
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