Легкоатлет перепутал маршрут и случайно выиграл полумарафон, но его дисквалифицировали

Победитель Бристольского полумарафона Омар Ахмед был дисквалифицирован из-за того, что изначально зарегистрировался на дистанцию 10 км. Забеги начинались в одно время и проходили параллельно.

Первоначально Омар Ахмед заявился на участие в забеге на 10 км, но в итоге случайно перепутал маршрут и пробежал 21,1 км, выиграв дистанцию с результатом 1 час 3 минуты.

BBC со ссылкой на The Great Run Company сообщил, что Ахмед был заявлен на дистанцию 10 км как элитный бегун, поэтому он официально не участвовал в полумарафоне и был дисквалифицирован.

Новым победителем полумарафона в Бристоле стал Крис Томпсон со временем 1 час 7 минут.

Забег на 10 км в Бристоле обычно проводится весной, а полумарафон — в конце лета. В прошлом году обе гонки были отменены из-за коронавирусных ограничений.

В этом году атлеты бежали по маршрутам, охватывающим центр города, гавань и ущелье Эйвон.