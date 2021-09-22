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Юрист рассказал, что грозит российским гандболистам, заподозренных в ставках на свои матчи

Юрист рассказал, что грозит российским гандболистам, заподозренных в ставках на свои матчи
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Юрист Илья Чичеров прокомментировал скандал в юношеской сборной России по гандболу, игроков которой заподозрили в ставках на свои матчи.

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«Если говорить о дисциплинарных делах, то в соответствии со ст. 23 регламента о штрафах и наказаниях Международной федерации гандбола любая заинтересованная сторона, принимающая участие в манипуляции результатом матчей, будет наказана Комиссией по этике следующим образом: а) штрафом до 100 тысяч швейцарских франков, б) отстранением от участия в любой деятельности, связанной с гандболом (срок — на усмотрение Комиссии).

Также в регламенте указано, что в серьёзных случаях или в случае рецидива отстранение может быть наложено пожизненно. На мой взгляд, дело абсолютно беспрецедентное, уровень соревнования очень высокий по меркам гандбола и имеет место очевидный сговор большого количества игроков. Прогноз — дело будет квалифицировано как очень серьёзное и всех игроков отстранят пожизненно», — цитирует Чичерова «Газета.ру».

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