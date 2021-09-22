В Новом Орлеане загорелся стадион на 73 тыс. зрителей. Фото

В Новом Орлеане (штат Луизиана, США) загорелся стадион «Супердоум», на котором выступает команда Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Нью-Орлеан Сейнтс». Вместимость стадиона составляет 73 208 зрителей.

Посмотреть соответствующее фото можно в официальном «твиттере» Fox 8 New Orleans.

По информации издания ESPN, причиной инцидента стало то, что загорелась машина, использующаяся для очистки крыши. Пожарная служба оперативно отреагировала и ликвидировала возгорание. Сообщается, что одного человека доставили в больницу с «незначительными ожогами». Ущерб от повреждения крыши ещё предстоит оценить.

Следующий домашний матч «Нью-Орлеан Сейнтс» должен сыграть 3 октября. Ожидается, что встречу не придётся переносить.