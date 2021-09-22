Синхронистка Колесниченко получила в подарок 6 млн рублей и двухкомнатную квартиру

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретился с трёхкратной олимпийской чемпионкой, 16-кратной чемпионкой мира по синхронному плаванию Светланой Колесниченко. 28-летняя спортсменка на Олимпиаде-2020 в Токио завоевала две золотые медали — в соревнованиях дуэтов и групп. Губернатор вручил Светлане денежную премию и сертификат на двухкомнатную квартиру в Гатчине.

«От всех жителей Ленинградской области хочу ещё раз выразить слова благодарности за те положительные эмоции, которые мы получили, пока смотрели Олимпиаду. Мы радовались каждой награде, а когда награду приносит наша жительница — это радость вдвойне. Олимпиада проходила в непростых условиях. Всё лучшее, что можно было проявить, проявили Вы и наша сборная. В синхронном плавании Вы были на голову выше всех. Это чувствовалось. И за уверенностью и лёгкостью, с которыми Вы выступали, за ними, конечно, стоит огромное напряжение.

Для региона очень важно участие наших спортсменов в Олимпийских играх, это значимо для популяризации спорта. Сегодня мальчишки и девчонки берут с вас пример. Хочу сказать ещё раз огромное спасибо Ирине Владимировне, ведь воспитывать таких звёздочек — это заслуга тренера», — цитирует Дрозденко официальный сайт правительства Ленинградской области.

Moika78 уточняет, что Колесниченко получила в подарок 6 млн рублей — по 3 млн за каждую золотую медаль.