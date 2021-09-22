Объявлена задача женской сборной России на чемпионат мира по гандболу

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв заявил, что перед женской сборной страны поставлена задача выйти в полуфинал чемпионата мира. Турнир пройдёт в декабре.

«Задача – попасть в четвёрку, то есть дойти до полуфинала. Мы уже объявляли, что сборная сильно изменилась, включая тренерский штаб и игроков. Поэтому будет очень непросто.

Но вы знаете мою позицию: у нас нет проходных чемпионатов. Нельзя играть только на Олимпиадах, ценность и мирового, и европейского первенств чрезвычайно высокая. И настраивать игроков на то, что они оказались в сборной в переходное время и от них не ждут результата, в корне неправильно ни с этической, ни с моральной, ни со спортивной точек зрения», — приводит слова Шишкарёва «Р-Спорт».

