Самая сексуальная спортсменка мира выступит на Неделе моды в Милане

Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт рассказала в «сториз» своего «инстаграма», что примет участие в Неделе моды в Милане в качестве модели Hugo Boss. Мероприятие проходит с 21 по 27 сентября. Напомним, в 2017 году издание Busted Coveragе признало Шмидт самой сексуальной спортсменкой мира.
Посмотреть, как выглядит Алиса Шмидт, можно в её «инстаграме».
На Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония) 22-летняя Шмидт входила в состав сборной Германии на смешанную и женскую эстафету, но оба раза оставалась в запасе и не выходила на старты.
В 2017 году Шмидт завоевала серебро в составе сборной Германии в эстафете 4x400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. В 2019 году спортсменка стала бронзовым призёром в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.
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