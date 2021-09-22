Бывший врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов выиграл суд против ВФЛА
Поделиться
Бывший врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов, который с марта по июнь 2020 года был вице-президентом Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), выиграл дело в суде против организации. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Хамовнический суд Москвы постановил, что Безуглова незаконно уволили с должности вице-президента ВФЛА. У федерации есть несколько дней, чтобы оспорить это решение.
«Я рад, что справедливость восторжествовала и мне удалось доказать свою правоту. Но, естественно, у меня нет задачи возвращения на пост вице-президента федерации», — сказал Безуглов.
Ранее в ВФЛА заявляли, что причиной освобождения от должности Безуглова стали многочисленные нарушения кодекса этики организации.
Комментарии
- 22 сентября 2021
-
15:11
-
14:01
-
12:54
-
10:55
-
10:42
-
10:02
-
09:41
-
09:02
-
08:24
-
00:00
- 21 сентября 2021
-
23:51
-
23:15
-
23:03
-
21:01
-
20:38
-
18:26
-
18:12
-
16:34
-
15:41
-
15:28
-
15:03
-
15:00
-
14:35
-
11:35
-
09:59
-
09:36
-
08:30
- 20 сентября 2021
-
21:11
-
20:46
-
20:35
-
17:58
-
12:13
-
12:03
-
11:50
-
11:43
Партнерский контент