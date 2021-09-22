Бывший врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов выиграл суд против ВФЛА

Бывший врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов, который с марта по июнь 2020 года был вице-президентом Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), выиграл дело в суде против организации. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Хамовнический суд Москвы постановил, что Безуглова незаконно уволили с должности вице-президента ВФЛА. У федерации есть несколько дней, чтобы оспорить это решение.

«Я рад, что справедливость восторжествовала и мне удалось доказать свою правоту. Но, естественно, у меня нет задачи возвращения на пост вице-президента федерации», — сказал Безуглов.

Ранее в ВФЛА заявляли, что причиной освобождения от должности Безуглова стали многочисленные нарушения кодекса этики организации.