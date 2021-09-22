Официальный маскот чемпионата мира — 2022 по волейболу в России получил имя

Официальный маскот чемпионата мира по волейболу среди мужских команд, который пройдёт в 2022 году в России, получил имя.
«Наш официальный маскот наконец-то получил имя. Тигроша! Просим любить и жаловать.
3 победителя, каждый из которых предложил именно это имя для официального маскота чемпионата мира по волейболу FIVB 2022 в России, получат в подарок билеты на матчи предстоящего мирового первенства», — сообщается на официальной странице соревнований в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на официальной странице ЧМ-2022 в «Инстаграме».
Чемпионат мира пройдёт с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Матчи с участием сильнейших волейболистов мира примут сразу десять городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Кемерово и Красноярск.
В соревнованиях примут участие 24 команды. Жеребьёвка, которая пройдёт 30 сентября 2021 года, распределит их по шести группам. Во второй раунд выйдут 16 команд. Чемпион мира будет определён в «Финале шести».
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