Официальный маскот чемпионата мира — 2022 по волейболу в России получил имя

Официальный маскот чемпионата мира по волейболу среди мужских команд, который пройдёт в 2022 году в России, получил имя.

«Наш официальный маскот наконец-то получил имя. Тигроша! Просим любить и жаловать.



3 победителя, каждый из которых предложил именно это имя для официального маскота чемпионата мира по волейболу FIVB 2022 в России, получат в подарок билеты на матчи предстоящего мирового первенства», — сообщается на официальной странице соревнований в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на официальной странице ЧМ-2022 в «Инстаграме».

Чемпионат мира пройдёт с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Матчи с участием сильнейших волейболистов мира примут сразу десять городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Кемерово и Красноярск.

В соревнованиях примут участие 24 команды. Жеребьёвка, которая пройдёт 30 сентября 2021 года, распределит их по шести группам. Во второй раунд выйдут 16 команд. Чемпион мира будет определён в «Финале шести».