МОК выдал World Athletics займ в размере $ 7,5 млн. Это крупнейшее вложение комитета

Международный олимпийский комитет (МОК) предоставил Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) займ в размере $ 7,5 млн, что является крупнейшим денежным вложением в истории организации.

Для сравнения: Международная федерация плавания (FINA) в 2020 году получила от МОК $ 1 млн, а Международная федерация гимнастики (FIG) – около $ 1,5 млн.

Два года подряд World Athletics демонстрировала значительные убытки – $ 27,6 млн в 2018 году и $ 17,4 млн в 2019-м. Ситуация резко изменилась в 2020 году, согласно отчётности, в прошедшем году World Athletics добилась чистой прибыли в $ 2,1 млн. Причиной тому стали сокращение расходов и выплаты от Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) за нарушения антидопинговых правил, они составили около 15% годового дохода World Athletics.