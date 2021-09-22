Сборная России по мини-футболу вышла в четвертьфинал ЧМ, обыграв Вьетнам

Сборная России по мини-футболу вышла в четвертьфинал чемпионата мира, который проходит в Литве. В матче 1/8 финала подопечные Сергея Скоровича обыграли команду Вьетнама со счётом 3:2.

Счёт на 11-й минуте открыл Робиньо. Спустя 7 минут соперники обменялись голами. Сначала Иван Чишкала удвоил преимущество россиян, но почти сразу Дак Хай Нгуен забил ответный мяч. После перерыва Чишкала забил второй мяч, оформив дубль в матче. За две минуты до окончания основного времени матча вьетнамцы сократили отставание до минимума.

В четвертьфинале россияне сыграют с победителем матча 1/8 финала Аргентина — Парагвай, который состоится завтра, 23 сентября.

Мини-футбол. Чемпионат мира. Мужчины. Вильнюс

1/8 финала

Россия – Вьетнам – 3:2 (2:1).

Голы: Робиньо, 11, Чишкала, 18, 30 – Нгуен, 18, Фам, 39.