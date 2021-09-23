Источник: бывшего российского легкоатлета задержали с наркотиками в Санкт-Петербурге

33-летнего российского спортсмена Александра Хютте, ранее выступавшего в лёгкой атлетике в беге на короткие дистанции, задержали с наркотиками в Санкт-Петербурге, при нём обнаружили мефедрон. Об этом информирует телеграм-канал «Mash на Мойке».

Спортсмена задержали на Планерной с пакетиком порошка в кроссовке. Также сообщается, что он был бледный и говорил невнятно. Хютте рассказал полицейским, что заказал наркотики в интернете.

Напомним, в 2015 году Александра Хютте отстранили от соревнований за приём запрещённых препаратов и уклонение от сдачи допинг-пробы. В 2017 году российского спортсмена официально дисквалифицировали на четыре года. Впоследствии он стал информатором Международной федерации лёгкой атлетики (World Athletics).