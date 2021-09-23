Лебедева: в России есть атлеты с низким тестостероном. Они смогли бы выступать с девушками
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Олимпийская чемпионка 2004 года в прыжках в длину, трёхкратная чемпионка мира (длина и тройной прыжок) Татьяна Лебедева рассказала, что в сборной России есть спортсмены с настолько низким уровнем тестостерона, что они могли бы выступать в женских соревнованиях, если бы были приняты соответствующие правила.
«Факт в том, что такие люди есть, и отрицать их существование мы не можем. И дальше ситуация будет раскачиваться. Правда, в чём казус. Если допустить, к примеру, участие мужчин с тестостероном в 10 нмоль/литр в женских соревнованиях, то некоторые атлеты сборной России смогли бы выступать с девушками. Нужно только заявить о том, что ты теперь женщина, и поддерживать определённый уровень тестостерона», — цитирует Лебедеву «Спорт-экспресс».
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